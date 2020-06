Creano in poche ore una discarica in pieno centro a Sassari, sanzionati per 1500 euro

Metri e metri di strada occupata da rifiuti di ogni tipo: siringhe e fazzoletti pieni di sangue, abiti usati, bustoni neri, scarpe e scatole contenenti di tutto. La Polizia locale è intervenuta questa mattina in via al Duomo perché la strada era invasa di oggetti buttati per strada. In breve gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a sanzionare per 1500 euro gli autori dell'illecito.



Un appartamento in zona, lasciato dagli inquilini che lo avevano in affitto, era stato sgombrato di ogni cosa che conteneva; ma invece di agire secondo le regole, gli autori dell'illecito hanno scelto di buttare tutto per strada, creando una vera e propria discarica in una via caratteristica della città.



Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze e ascoltato sia i proprietari dell'appartamento sia gli ex inquilini, per capire chi avesse compiuto questa azione che, oltre a rappresentare un illecito amministrativo, causa una percezione di degrado nel cuore della città. Le due parti, infatti, si accusavano reciprocamente. La Polizia locale ha ricostruito la vicenda, e sanzionato in solido proprietario e inquilini.