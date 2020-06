Covid-19. Ecco il modulo da compilare per chi vuole venire in Sardegna

Pubblichiamo di seguito il link per scaricare il modulo che tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dovranno obbligatoriamente compilare in modo da registrarsi prima dell’imbarco. Modula da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna.