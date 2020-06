Proseguono a Sassari i lavori di Abbanoa sulla rete idrica

In particolare, nelle zone di Latte Dolce e Luna e Sole, si tratta della ripresa dei lavori sospesi a causa delle normative per il contrasto al coronavirus, mentre per quanto riguarda Carbonazzi è avviato un nuovo cantiere.













Proseguono i lavori di Abbanoa per l'efficientamento delle reti di distribuzione idrica e degli allacci in diverse aree della città. Da lunedì 8 giugno, saranno interessate dagli scavi, che saranno eseguiti a traffico aperto, via Bottego, via De Gama, via Gioia, via Martin Luter King, via Caboto, via Vespucci, via Da Verrazzano, via Colombo, via Gessi, via Donizetti, via Leoncavallo, via Baracca, via Forlanini, via Umana, via Guarnerio, via Oriani, via Zucca, via Fadda, via Dessì, via Lu Fangazzu, via Carbonazzi, via Marras, via Figari, via De Andrè e via Luna e Sole (da via Di Vittorio a via De Andrè).