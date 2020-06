Nuovi spazi per la cultura a Sassari: una proposta progettuale ai tempi del coronavirus

A Sassari, oltre 30 realtà culturali formate da associazioni, compagnie di danza e teatro, operatori musicali, musicisti, tecnici dello spettacolo, hanno creato una grande rete, un gruppo unito, condividendo un unico progetto, finalizzato a riprendere il proprio lavoro, in sicurezza e guardando al futuro.

L’associazione culturale Bobòscianèl, capofila di tutti i gruppi aderenti, si è fatta portavoce, protocollando in Comune una richiesta formale, in cui si chiede all'Amministrazione Comunale che si tenga in considerazione l'importante lavoro fatto negli anni da ciascuno, sul territorio e sul tessuto culturale cittadino, e si chiede che gli operatori culturali e le associazioni non siano lasciati soli proprio in questo difficile momento.

Pubblichiamo il testo della richiesta inviata al Comune.





L’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, l’attuale situazione sociale e lo stop forzato di tutte le attività culturali hanno causato una crisi economica dalla quale sarà molto difficile riprendersi. Il comparto dello spettacolo (musica, teatro, danza) sembra essere quello meno tutelato, quello che richiede sicuramente più riflessioni per la sua rinascita e sul quale, al momento, non si hanno certezze, normative e regolamentazioni di sorta.

Certi di una vostra risposta, inviamo cordiali saluti.