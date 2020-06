Sassari. Sabato il mercato di piazzale Segni si sdoppia

Domani prima volta per il mercato di piazzale Segni il sabato mattina dopo l'accordo raggiunto nello scorso fine settimana tra l'Amministrazione comunale e gli ambulanti. I venditori saranno domani mattina non soltanto in piazzale Segni ma anche nella nuova area mercatale istituita in via Pirandello. Le postazioni, come per il lunedì, saranno suddivise tra produttori, alimentari e non alimentari.



Sarà presente il numero di stalli consentiti dalle norme di sicurezza, assegnati proporzionalmente tra le diverse categorie, tenendo conto anche della tutela degli interessi collettivi e della salute pubblica, delle modalità di verifica degli accessi all'area mercatale, dei percorsi interni e dei controlli rivolti a evitare gli assembramenti e ad assicurare il fondamentale obbligo del distanziamento interpersonale.