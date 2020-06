Nuove modalità di shopping online e sfilate digitali: la moda si rinnova con Pinko

Tra i settori più penalizzati dall’inizio della pandemia c’è senza dubbio quello della moda. Negozi serrati, fabbriche ferme e catene di distribuzione ridotte sono stati i fattori che hanno portato il comparto al collasso. Di fronte a questa situazione alcuni brand hanno reagito energicamente puntando nell’innovazione. È il caso di Pinko, che dopo aver sperimentato un drastico calo degli introiti, ha deciso di continuare a investire in Cina con corsi di formazione per il personale volti a incentivare la loro creatività.Con più di 50 negozi e con la prospettiva di aprirne molti altri, i vertici dell'azienda sono più che mai convinti della validità di questa scelta organizzativa, nella previsione di un notevolissimo incremento degli affari.Anche l'Europa rappresenta comunque una potenziale fonte di guadagno, naturalmente modificando alcuni aspetti produttivi che devono puntare di più su abiti confortevoli e versatili piuttosto che su modelli da cerimonia.Anche se già da tempo i più bei capi d’abbigliamento di Pinko sono presenti in molti canali di vendita online, solo di recente è nato il progetto speciale "Pinko Concierge", ovvero un'interessante esperienza a metà strada tra l'e-commerce e il negozio fisico.Si tratta di un’innovativa modalità per acquistare prodotti in sicurezza senza rinunciare agli stimoli emotivi, che soltanto il contatto visivo e tattile con i capi d'abbigliamento può garantire.Questa nuova esperienza di shopping prevede l'impiego di un personal shopper, di un autista privato e di surprise box personalizzate per esaudire qualsiasi esigenza delle donne.Grazie a una serie di servizi esclusivi, l'iniziativa "Pinko Concierge" si pone l'ambizioso obiettivo di consentire un'interazione funzionale tra il mondo del retail fisico e quello digitale.Gli stilisti del brand, basandosi sulle preferenze della cliente, sono quindi in grado di selezionare alcuni capi che vengono poi recapitati a domicilio per essere visionati e provati per 3 giorni, dopo i quali la stessa potrà decidere se acquistarli oppure renderli.Con 600mila visualizzazioni e con un fatturato pari a 1,1 milioni di yuan, la sfilata virtuale di Pinko alla recente Shanghai Fashion Week, ha superato le più ottimistiche previsioni di successo.Il brand è stato uno dei primi marchi italiani a comprendere la reale incisività delle sfilate virtuali, che si sono confermate un mezzo particolarmente efficace per diffondere le novità stilistiche.Il grande successo di questa iniziativa è dipeso anche dal tipo di piattaforme utilizzate, Taobao e Tmall, entrambe appartenenti alla galassia di Alibaba ed estremamente seguite dai fashion addicted.Tenendo conto dell'importanza che il mercato cinese ha ancora una volta dimostrato nei confronti di Pinko, questa esperienza virtuale ha confermato numerosi importanti vantaggi sia in termini economici che di diffusione del brand, che è arrivato a raggiungere nuovi target di utenti.La riduzione degli spostamenti ha contribuito ulteriormente al successo dell'iniziativa che, con ogni probabilità, sarà destinata a ripetersi.