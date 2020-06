Sassari, da lunedì partono i lavori messa in sicurezza di un tratto del Corso

Da lunedì il corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Pais, sarà interessato dai lavori di messa in sicurezza della pavimentazione a cura del cantiere comunale del Settore Infrastrutture della Mobilità. Sarà recuperata la pavimentazione in basoli e acciottolato. Sarà istituito il senso unico alternato e la circolazione potrebbe subire dei rallentamenti. I lavori, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in tre giorni.