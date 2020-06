Investimenti in rete: i contratti per differenza

Non è certo un mistero che gli ultimi mesi abbiano rappresentato una vera e propria sfida per gli investitori.Tra l’e una situazione geopolitica ancora tesa (basti pensare al rapporto tra Cine e Stati Uniti), i mercati non hanno performato molto bene, costringendo gli investitori a trovare qualche soluzione alternativa.In molti sembrano aver trovato una risposta nel, che offre uno strumento derivato molto efficace proprio nelle fasi laterali del mercato.Si tratta dei, utilizzabili però unicamente attraverso un broker. Cerchiamo allora di capire che cosa sono i CFD e in che modo possono aiutare gli investitori contro la crisi.Il motivo principale che ha reso questo strumento così popolare nell’ultimo periodo è dato dal fatto che permette ancheRispetto ad altri strumenti più canonici, i CFD permettono si speculare anche nel caso un’azione stia andando incontro ad unCome detto, sono utilizzabili unicamente attraverso delle piattaforme intermediare dette broker.sarà di fondamentale importanza, anche perché non mancano le truffe legate a questo settore.Per un investitore esperto non sarà un problema evitare simili pericoli, ma un novizio del settore potrebbe avere qualche problema di troppo aScegliere un broker sicuro ed affidabile non poi così difficile. Questi presentano infatti delle certificazioni, rilasciate da alcuni importanti organi di vigilanza comeCon i CFD, inoltre, è possibile utilizzare anche un altro strumento:Grazie ad essa, anche in vista di investimento molto ridotti, sarà ugualmente possibile accedere a profitti di una certa entità.La leva finanziaria, infatti, aumenta artificialmente l’esposizione di un’operazione, amplificando così i possibili profitti, ma anche le perdite eventuali.Sarà subito chiaro come questo strumento possa costituire un’arma a doppio taglio, motivo per cui è stataad un massimo di 30:1.Tuttavia risulta una limitazione necessaria, che tutela maggiormente i neofiti del settore, i quali potrebbero utilizzarla impropriamente e perdere più soldi del dovuto.I CFD sono strumenti molto efficaci, ma anche loro presentano qualche lato negativo.Il problema maggiore è rappresentato dal fatto chesu cui si investe.Si tratta unicamente di, che generano profitto dalle sole oscillazioni di un titolo. Pertanto, nel caso siano previsti, non permettono di accedere alle ripartizioni dei dividendi.sono un buon modo per ottenere profitti extra, ma non tutte le aziende prevedono questa possibilità.Basti pensare a, che preferiscono utilizzare tutto gli utili trimestrali per la ricerca, invece di ingraziarsi i propri investitori attraverso i dividendi.Tuttavia, investire attraverso i CFD permette di: spesso un investitore potrà operare anche con poche decine di euro, il che è di certo un vantaggio rispetto ad altre tipologie di investimento.Proprio per questo motivo, i CFD vengono utilizzati anche d, che anche impiegando capitali minimi potranno provare ad investire sui mercati finanziari.Non va dimenticato, però, quanto questo settore possa risultare ostico per tutti coloro che non conoscono le dinamiche intrinseche del mercato.Gli utenti che voglionodovranno necessariamente provvedere alla propria formazione, senza la quale sarà impossibile ottenere dei profitti.In genere, sono gli stessi broker ad offrire dei corsi o dei, molto utili per imparare le principali regole degli investimenti.sono molto importanti, ma non sempre basteranno per diventare grandi trader.È l’esperienza, in questo come in altri campi, a fare davvero la differenza. Ovviamente lanciarsi subito nella mischia può essere, dunque come fare?Anche in questo caso, sono i broker stessi a fornirci il mezzo:Gli account demo sono, con le quali investire grazie ad un capitale fittizio. In questo modo l’utente, senza temere di perdere denaro reale, potrà familiarizzare con il settore e accumulare la necessaria esperienza in vista di investimenti reali.