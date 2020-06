Il calcio italiano riparte: tutto quello che c’è da sapere

Dopo un tira e molla durato settimane, la settimana scorsa finalmente è stata annunciata laa livello professionistico:torneranno a disputarsi e si concluderanno entro i primi giorni di agosto.Si parte venerdì 12 e sabato 13 con le due semifinali di ritorno della Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter), mentre per il campionato dovremo aspettare un’altra settimana. Nel weekend del 20 e 21 giugno, infatti, verranno disputati i recuperi della 25° giornata, mentre a partire da lunedì 22 ecco la 27° giornata. L’ultima partita della Serie A 2019/2020 è prevista per domenica 2 agosto.Si giocherà praticamente ogni tre giorni, con le squadre chiamate ad un vero e proprio tour de force, pur con l’agevolazione, approvata anch’essa la settimana scorsa, deiper ogni partita, pur mantenendo solo 3 slot in cui si potranno effettuare – per non spezzettare in maniera esagerata il ritmo di gara.Ilriprenderà la sua corsa dalla difficile trasferta in casa dell’. Come indicano le quote di Betnero , gli scaligeri sono i favoriti a 2,18, mentre un successo dei sardi paga 3,35 (con il pareggio quotato a 3,30). Attualmente, il Verona occupa l’8° posto in classifica con 35 punti ed è in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione dell’Il Cagliari, dal canto suo, dopo un inizio stagione scoppiettante ha perso il filo del discorso. In campionato non vince addirittura dal 2 dicembre 2019, cioè da quell’esaltante 4-3 in rimonta in casa contro laDa allora sono arrivati 4 pareggi e addirittura 7 sconfitte, di cui tre consecutive contro(in casa),(in casa) e(in trasferta). Ad oggi, la squadra del presidenteoccupa il 12° posto con 32 punti, 7 in più dalla zona retrocessione e altrettanti dalla zona Europa.C’è molta curiosità per capire come giocherà la squadra, visto che prima dello stop per colpa dell’la guida tecnica era stata affidata a, dopo l’esonero di mister