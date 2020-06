Covid-19. Finisce a Porto Torres l'obbligo dei guanti; sarà più facile l'accesso all'ecocentro

L’ordinanza numero 40 modifica l’ordinanza sindacale numero 16 del 5 aprile 2020: sancisce la fine dell’obbligo dei guanti quali dispositivi di protezione individuale.







L’ordinanza numero 41 modifica invece il punto 8 dell’ordinanza numero 25 dello scorso 4 maggio. A fronte dell’azzeramento dei contagi da Covid-19 nel Comune di Porto Torres, l’amministrazione ha infatti chiesto alla ditta che gestisce l’appalto rifiuti in città una maggiore flessibilità per gli accessi all’ecocentro comunale.

Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17; la domenica mattina dalle ore 8 alle 14. I sacchetti potranno invece essere ritirati il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 15 alle 17.







Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler ha firmato stamattina due nuove ordinanze relative all’emergenza Coronavirus.Chi vorrà entrare nella struttura di via Fontana Vecchia potrà farlo con maggiore libertà. Non ci sarà uno stretto contingentamento degli accessi, ma si dovrà rispettare una distanza interpersonale di due metri e sarà obbligatorio l’uso della mascherina, ma non dei guanti. Gli operatori dell’ecocentro regoleranno il flusso di entrata e di uscita, in modo da garantire tutte le misure di sicurezza.