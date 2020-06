Riprende l'attività dell'anagrafe canina garantita dai veterinari della ASSL Sassari

È ripresa l’attività dell’anagrafe canina garantita dai veterinari della ASSL Sassari. Nel mese di giugno i Comuni interessati sono Sassari, Alghero, Porto Torres e Sorso:



30.06.2020 – Nel comune di Sassari, presso il Canile Comunale (dalle 9 alle 11) (non c’è bisogno di prenotazione);



18.06.2020 / 31.06.2020 – Nel comune di Alghero, via Don Minzoni fianco Agenzia delle Entrate (dalle 9 alle 10) (tel. 079 99788688/663);



17.06.2020 – Nel comune di Porto Torres, via dell’Industria 11, presso Multiservizi (dalle 9 alle 10) (tel. 079 514551);



19.06.2020 - Nel comune di Sorso, presso Autoparco Comunale (dalle 9 alle 10) (3773608975);



Per una migliore erogazione del Servizio, dove richiesto, è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra parentesi al fianco del Comune). In assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel Comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni.



L’Area Socio Sanitaria di Sassari ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale. L’iscrizione in anagrafe deve essere completata entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso dell’animale e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della loro eventuale cessione.



Sempre nel mese di giugno i veterinari della ASSL Sassari hanno riattivato il servizio di sterilizzazione sui cani in adozione e sui cani randagi. Il servizio di sterilizzazione si svolge nei canili comunali.