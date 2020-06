Dal 16 giugno riaprono a Sassari i siti della rete culturale Thàmus

Martedì 16 giugno riapriranno al pubblico i siti della rete culturale del Comune di Sassari "Thàmus": le Stanze e le Cantine del Duca, Palazzo di Città, la Fontana di Rosello e l’area archeologica di Monte d’Accoddi.



La sezione museale “Le Stanze e le Cantine del Duca” a Palazzo Ducale sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 (domenica, lunedì e festivi resterà chiuso). In base alle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus, l'ingresso - a pagamento - con visita guidata sarà previsto ogni ora, per massimo cinque visitatori, compresi i bambini. Sarà inoltre possibile prenotare precedentemente via mail all'indirizzo infosassari@comune.sassari.it visite per gruppi di massimo undici persone. Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina e guanti e dovrà essere garantita la distanza di un metro tra un visitatore e l’altro (tranne nel caso di stesso nucleo familiare convivente). I biglietti possono essere acquistati al piano terra di Palazzo Ducale.



Il Palazzo di Città sarà aperto dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 13 (domenica, lunedì e festivi sarà chiuso) con biglietteria nell'Infosassari (via Sebastiano Satta 13). Anche in questo caso valgono le stesse indicazioni previste per l'ingresso alle Stanze e alle Cantine del Duca e sarà sempre possibile prenotare anticipatamente via mail.



La Fontana di Rosello sarà aperta martedì e giovedì, dalle 9 alle 18; mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; domenica dalle 9 alle 14 (lunedì e festivi chiuso). L'ingresso sarà libero, ma con un limite massimo di 20 visitatori alla volta, compresi i bambini, con precedenza ai gruppi con prenotazione via e-mail. Dovrà essere garantita la distanza di 2 metri tra un visitatore e l’altro. Sarà vietata ogni forma di assembramento.



L’area archeologica di Monte d’Accoddi sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 (ultimo accesso alle 12.30) con ingresso gratuito senza visita guidata; domenica dalle 9 alle 14 (ultimo alle 13) con biglietto a pagamento e visita guidata ogni ora. Il lunedì e i giorni festivi il sito resterà chiuso. Per motivi di sicurezza potrà partecipare un numero massimo di 20 visitatori per volta, con precedenza ai gruppi con prenotazione via e-mail.



Per quanto riguarda le Domus de Janas di Montalè, a causa della ristrettezza dello spazio nell’ipogeo, le visite sono temporaneamente sospese.



Gli orari, le tariffe e le modalità di apertura sono verificabili sui siti internet www.comune.sassari.it e www.turismosassari.it