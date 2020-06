Cagliari. Arrestato senegalese per possesso di merce contraffatta e resistenza a pubblico ufficiale

L’intuizione delle Fiamme Gialle si è rivelata esatta: difatti all’interno dell’appartamento sono state rinvenuti e sequestrati ulteriori 181 prodotti contraffatti, tra orologi, borse e scarpe, ma soprattutto 6.329 etichette, sia di tipo metallico che adesive, delle principali case di moda.

















Con il progressivo venir meno delle restrizioni previste per arginare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ed il conseguente “ritorno alla normalità” che vede le strade del capoluogo ripopolarsi di persone impegnate tra shopping e passeggiate, l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle è stato ulteriormente indirizzato al contrasto dei fenomeni illeciti legati alla vendita di prodotti contraffatti ed all’abusivismo commerciale.Nella serata di venerdì, i Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari, nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, hanno arrestato un cittadino senegalese - classe 1977, regolare sul territorio italiano - per possesso di merce contraffatta e resistenza a pubblico ufficiale.L’extracomunitario si trovava in via Roma con due grandi buste in plastica quando le pattuglie gli si sono avvicinate per gli accertamenti del caso. Il soggetto sin da subito si rifiutava di fornire le generalità e, opponendosi al controllo, lasciando i bustoni, si dimenava dandosi alla fuga in direzione di piazza Matteotti. I finanzieri, dopo un breve inseguimento appiedato, riuscivano in totale sicurezza a fermare l’extracomunitario in viale La Playa.All’interno dei due bustoni sono stati rinvenuti 35 prodotti tra jeans e magliette contraffatte e 40 scarpe, riportanti i brand delle più note case di moda.Alcune prodotti però risultavano “neutri”, non riportando alcun simbolo o marchio, circostanza che ha insospettito i Finanzieri, i quali hanno ritenuto opportuno eseguire anche una perquisizione presso il domicilio dell’extracomunitario.