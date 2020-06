Voli privati: Fast Private Jet conquista il mercato del noleggio

La procedura è del tutto intuitiva, richiede tempistiche molto brevi e aiuta a trovare una soluzione nella maniera più rapida possibile. A tutto ciò si aggiunge una proposta snella, pratica ed efficiente, che permette di eliminare i tempi di attesa per dedicare spazio alla destinazione.





Un servizio esclusivo, discreto e dotato di tutti i comfort: è questo il segreto del successo di, l'agenzia di voli privati esperta di business aviation, che oggi opera in tutto il mondo con servizi dal carattere esclusivo.Il brand, che vanta un team con un’esperienza di oltre quindici anni nel settore, punta infatti a una filosofia votata all'eccellenza, per un'esperienza di volo sempre più efficiente e con. Chi sceglie un jet privato cerca, infatti, un sistema che garantisca la massima flessibilità, con servizi che permettano di evitare code e check-in, ma anche di scali e di burocrazia.Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, Fast Private Jet punta sulle: un jet privato è un bonus irrinunciabile per chi gestisce un calendario fitto di impegni, soprattutto in vista di una partenza o diQuando si tratta di business, infatti, la puntualità è un elemento irrinunciabile ed è quindi fondamentale poter sfruttare la comodità di volo con partenza e atterraggio personalizzati. Per non parlare della tranquillità: in previsione di trattative o di interventi impegnativi, un aereo privato è l'unica soluzione perNaturalmente, con idi Fast Private Jet, sognare una destinazione e raggiungerla al volo è un'esperienza facilmente accessibile: per noleggiare un jet privato basta infatti collegarsi sul sito ufficiale, compilare un breve form edi cui si intende usufruire.Complice del successo di Fast Private Jet è soprattutto l': grazie a jet privati da 4 a 30 postazioni, la comodità è sempre assicurata, il tutto mentre unaccompagna il cliente in ogni fase del volo.Al momento della prenotazione, infatti, il brand mette a disposizione dell'utenza una, che valuta la città di partenza, la destinazione e il numero dei passeggeri per proporre il modello di aeromobile più adatto alle esigenze.Per viaggi non superiori alle 2 o 3 ore e per un numero limitato di passeggeri, la proposta più interessante di Fast Private Jet è quella dei, piccoli aeromobili partici e leggeri, caratterizzati dal massimo comfort; soluzioni a medio raggio sono invece i: aerei spaziosi, veloci ed eleganti, adatti a un numero di viaggiatori maggiore.Ci sono poi i, aeromobili che consentono un'ampia libertà di movimento grazie alle metrature dell'abitacolo, e i modelli, dove gli spazi interni e le prestazioni di volo garantiscono la migliore soluzione per le tratte medio lunghe.Per viaggi fino a 14 ore di volo, la proposta mira invece verso i classici, lasciando spazio aiin presenza di celebrità o famiglie reali.Fast Private Jet dispone anche di un servizio dion demand. Si tratta di soluzioni che spaziano dai voli basic - più economici e più comodi degli aerei di linea - fino alle soluzioni lussuose destinate a: tutte le richieste sono inoltre sempre accolte con estrema attenzione e a ogni volo possono aggiungersi una serie di servizi extra.Dalla prenotazione all'atterraggio, il team di Fast Private Jet cura ogni dettaglio del volo con un servizio sempre attivo e comunicazioni rapide e discrete. Laè, infatti, uno dei punti di forza del brand, che grazie a un servizio che tutela passeggeri e ospiti, fa sì che i suoi clienti possano volare nella più totale riservatezza.