Sassari. Ultimi giorni per riscuotere la borsa di studio nazionale

I beneficiari della borsa di studio nazionale per l'anno scolastico 2018/2019 che non l'hanno ancora riscossa possono farlo entro il 30 giugno in qualsiasi ufficio postale. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco degli interessati.