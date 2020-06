Vaccini: riprende su prenotazione telefonica l’attività ambulatoriale della ASSL Sassari

A partire dalla giornata di lunedì 22 giugno riprende l’attività di vaccinazione della ASSL Sassari. Gli accessi agli ambulatori sono garantiti solo ed esclusivamente previa prenotazione telefonica dell’appuntamento. Per concordare il proprio appuntamento è possibile chiamare i numeri 079/2062872 e 079/2062874 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.



Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Sassari specifica che in questa prima fase saranno garantite le seguenti vaccinazioni:



1°, 2°, 3° dose di vaccino esavalente, antipneumococco e rotavirus;

Meningite B (nuovi nati e cicli già iniziati);

MRPV (morbillo, parotite, rosolia e varicella) più meningite ACWY135 ai 13 mesi;

Papilloma virus (completamento cicli già iniziati);

Vaccinazioni pre-scolari;

Urgenze da valutare caso per caso.



Per accedere agli ambulatori gli utenti hanno l’obbligo tassativo dell’uso della mascherina. È ammesso un solo accompagnatore per minori o per utenti con difficoltà. Per evitare assembramenti, l’ingresso alla struttura ambulatoriale è gestito dal personale sanitario.