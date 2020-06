Le prospettive dell’economia in Sardegna dopo la pandemia: 27° Rapporto del CRENoS venerdì online

https://www.facebook.com/CRENoSCentroRicercheEconomicheNordSud/videos/3004744926267986/













Venerdì 19 giugno alle 16.00, sulla pagina Facebook del “CRENoS – Centro di ricerche economiche Nord Sud”, sarà trasmesso un incontro organizzato dal CRENoS e dalla Fondazione di Sardegna intitolato "Le prospettive dell’economia in Sardegna dopo la pandemia".Sarà l’occasione per presentare il 27° Rapporto del CRENoS sull’economia della Sardegna 2020.Parteciperanno Bianca Biagi e Giacomo Del Chiappa (Università di Sassari), Barbara Dettori e Mariano Porcu (Università di Cagliari), Mario Macis della John Hopkins University.Si parlerà delle ripercussioni macroeconomiche del Covid sulla Sardegna, delle conseguenze per il turismo e per il sistema sanitario, nonché della comunicazione attraverso la statistica durante le crisi.In rappresentanza delle istituzioni interverranno Alessandra Zedda, Assessore al Lavoro Regione Sardegna, Michele Carrus (Segretario Regionale CGIL), Giuseppe Cuccurese, Presidente ABI Sardegna, Romina Mura, (Deputata Partito Democratico), Maurizio De Pascale (Presidente Confindustria Sardegna) Emiliano Deiana, Presidente ANCI Sardegna.I saluti istituzionali sono affidati a Emanuela Marrocu (Direttrice CRENoS), Maria Del Zompo, (Rettrice Università di Cagliari), Carlo Mannoni (Direttore Generale Fondazione di Sardegna), Raffaele Paci, Università di Cagliari.Si accede alla diretta da questo link: