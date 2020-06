Olmedo. 4,5 milioni di euro per il nuovo polo scolastico

Un altro grande risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale guidata da Toni Faedda, impegnata, nonostante il difficile momento, nel miglioramento e la riqualificazione del patrimonio pubblico con particolare riguardo ai servizi per le famiglie e i più giovani.





























La Regione Sardegna, con nota del 3 giugno 2020, ha comunicato che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 175 del 10/03/2020 con il quale il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca autorizza gli enti locali finanziati, tra questi il Comune di Olmedo - primo in Sardegna – all’avvio delle procedure di gara per la realizzazione de nuovo polo scolastico.Il Comune di Olmedo, risulta beneficiario di un finanziamento pari a circa 4 milioni di Euro, a cui si aggiungeranno 500 mila euro di cofinanziamento, nell’ambito del piano nazionale triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 iscol@, destinati alla realizzazione del nuovo plesso scolastico che ospiterà la scuola primaria e secondaria di primo grado.Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dispone che l’aggiudicazione dei lavori di costruzione delle nuove scuole dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.I numerosi alunni delle scuole elementari e medie di Olmedo potranno finalmente frequentare le lezioni nel nuovo polo scolastico in aule moderne, inserite in un edificio funzionale, realizzato con le più recenti tecnologie e grande attenzione all’impatto ambientale a all’efficientamento energetico.Il nuovo edificio sarà inserito in un’area collocata nella periferia del paese ma prossima al centro abitato consentendo di coniugare in maniera ottimale la didattica con gli spazi sportivi e le attività all’aperto.Olmedo, da anni in continua crescita demografica e con un elevato numero di giovani, nei prossimi anni potrà pertanto, offrire una migliore e più qualificata offerta scolastica.