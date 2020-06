Sassari. Mariano Brianda:“Ripartire dalla cultura, con la cultura”

Per la normativa Anti Covid l’incontro sarà a numero chiuso. Si invitano i partecipanti a registrarsi a questo link: https://forms.gle/kiTWuRGeZaB7k26o7 o a contattare il numero 3471560586 (anche via messaggio o whatsapp).





Il comitato Siamotuttimportanti, coordinato da Mariano Brianda, organizza per il 26 giugno un primo incontro con i rappresentati del mondo della cultura. L’appuntamento è dedicato agli operatori dello spettacolo dal vivo, cui spetta il compito di riaccendere al più presto di poesia e contenuto non solo i teatri e le sale, ma le piazze e gli spazi pubblici della nostra città.Brianda:"Dopo tanto tempo, è importante ritrovarsi, di nuovo di persona, fra persone unite da una passione e un’etica, con la consapevolezza di poter fare la propria parte per aiutare tutta la città a rialzarsi.Per rimettere al centro del dibattito la cultura e gli artisti, valorizzandone il ruolo.Per favorire l’ascolto da e verso le Istituzioni e il confronto tra gruppi, organizzazioni e artisti nell'ottica della collaborazione.Per interrogarsi su come gli artisti e gli operatori vedano il proprio ruolo in questa fase e nel futuro della nostra comunità.Per progettare insieme la ripartenza e elaborare strategie nel lungo termine, che definiscano nuovi spazi e sinergie".L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 18.30 nel cortile di San Paolo, ingresso da via Gavino Pinna.