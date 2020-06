CONAPO. Incendio sul "Bonaria": "Potenziare la base VVF a Olbia e il nucleo sommozzatori di Sassari"

"Confidiamo che la politica locale e quella Regionale si faccia nuovamente carico di quanto denunciato più volte dal CONAPO e sottoponga il problema al Dipartimento affinché vi sia l'istituzione e l’attivazione di un Distaccamento nautico VVF a Olbia e che possa prendere vita, così come per il potenziamento di organico del nucleo sommozzatori di Sassari come in passato per la copertura notturna del Nord Sardegna e l'adeguato organico per il personale VVF di Olbia", conclude Nurra.





Sull'episodio del traghetto “Bonaria” gruppo Grimaldi, interviene il CONAPO, sindacato autonomo vigili del fuoco, da anni denunciamo a seguito del riordino (rigettato dal CONAPO) il sottodimensionato sistema di soccorso del nord Sardegna ed in particolare del porto di Olbia, inviando l'ennesimo report ai vertici del Dipartimento e alle istituzioni della Regione Sardegna."Proprio su Olbia siamo riusciti a contrastare il paventato depotenziamento delle unità terrestri ma non la chiusura del distaccamento navale voluto per effetto della Spending Rewiev del 2015, così come per nucleo Sommozzatori che si è visto ridimensionato negli organici e quindi non è più presente nell'arco notturno"."E' una follia già denunciata a tutti i livelli politici locali e Nazionali così come ai vertici della nostra amministrazione che un porto come Olbia, non abbia un distaccamento navale VVF che ne garantisca il servizio antincendio e di soccorso - interviene Pietro Nurra del CONAPO – qualche giorno fa’ per una serie di fortunati eventi uniti comunque ad un ottima sinergia messa in campo dai vari enti ( VVF, CP, ormeggiatori, privati ecc) ha fatto si che positivamente si sia risolto un problema che in altri contesti avrebbe potuto avere un triste epilogo, di fatto si continua a sottovalutare il principale porto in Sardegna per numero passeggeri e relativo traffico marittimo, cui si aggiunge la tratta nazionale di Golfo Aranci la discreta flotta di pescherecci con tutto l’attiguo traffico diportistico dei vari porti turistici ( da sa Marinedda a Porto Cervo) e l’importante traffico sviluppato a Santa Teresa che collega l'isola con la Corsica"."Purtroppo ci abbiamo visto lungo - ribadisce Pietro Nurra - e i fatti puntualmente ci danno ragione, in quanto abbiamo sempre contestato e denunciato le linee guida del riordino che ha visto la soppressione del Distaccamento Nautico dei vigili del fuoco di Olbia, è impensabile che in un porto della rilevanza come quello di Olbia non si sia dotato di un Distaccamento navale per la pronta risposta agli incendi di navi e imbarcazioni nel più importante porto passeggeri dell'isola, data anche la vicinanza dell'aeroporto a ridosso del mare e la presenza dei porti vicini, commerciali e turistici; così come da anni continuiamo a denunciare il depotenziamento notturno del nucleo sommozzatori, infatti in stato di necessità prosegue Nurra, il soccorso è garantito da Cagliari che come facilmente riscontrabile impiega circa 4 ore a raggiungere Olbia, non garantendo la tempestività e che comunque ne sguarnirebbe il sud dell'isola, purtroppo i fatti dell'inadeguatezza del riordino continuano a darci ragione e solo chi ha voluto questo riordino fatto di tagli e chiusure non sembra rendersene conto. Organico insufficiente anche per il personale del distaccamento cittadino sito a Olbia base, le necessità territoriali a cui deve far fronte sono di gran lunga superiori per le esigue unità disponibili, basti pensare che proprio il giorno in cui si è sviluppato l'incendio a bordo della “Bonaria” i VVF di Olbia hanno da prima dovuto affrontare un incendio in un appartamento e un incendio in una cabina elettrica , e una sola squadra purtroppo non può garantire la pronta tempestività in caso di soccorso se si è già impiegati in un altro intervento di grosse proporzioni, e la città di Olbia tra porti, aeroporto e bacino di utenza da servire , agro ecc ha l’assoluta necessità di un adeguato potenziamento di organico".