Sassari, ritornano gli appuntamenti con la microchippatura gratuita

Riprendono anche a Sassari gli appuntamenti con la microchippatura gratuita dei cani, in programma il 30 giugno, dalle 9 alle 11, nei locali del canile comunale di Sassari, in località Funtana sa Figu, sulla strada provinciale Sassari – Osilo. A differenza del passato, e in relazione alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid 19, l'attività si svolgerà su appuntamento che deve essere preso tramite richiesta telefonica ai numeri 3667770223 o 079279630, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Dovranno essere comunicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), elementi necessari per la precompilazione della scheda anagrafica. Un passaggio importante per regolamentare le presenze ed evitare assembramenti e contatti interpersonali fra l’utenza. Saranno accettate 30 prenotazioni. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.Il servizio di anagrafe canina, che avviene mediante l'applicazione indolore per il cane di un microchip sottocutaneo, è curato dal Servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell'ATS Sardegna – ASSL Sassari - in collaborazione con l'assessorato comunale all'Ambiente ed è uno dei pilastri della lotta contro il randagismo.