Il difensore Alessio Lazazzera torna alla Torres

Un altro tassello per la difesa e si tratta di un nome noto.Il classe ’96 Alessio Lazazzera, tornerà a vestire la maglia della Torres per la stagione 2020/2021.Il giocatore, dopo l'esperienza a Sassari nel 2018/2019, con 30 presenze all'attivo e 2 gol, arriva da una positiva stagione nel Lanusei (22 presenze e 2 gol) e il mister Gardini lo ha voluto nuovamente con sé nella sua avventura alla Torres, dopo averne valutato la crescita in termini di affidabilità e prestazioni.Difensore duttile, utilizzato da centrale e da esterno, Lazazzera ha iniziato la sua carriera da fuoriquota un serie C con la Lupa Roma per poi passare al Rieti. Breve parentesi all'Atletico Fiumicino per poi vestire la maglia della Nuorese dal dicembre 2017.Dopo Torres, nel 2018, e Lanusei, lo scorso anno, per lui questa è la quarta stagione in terra sarda: «Mi ha fatto molto piacere la chiamata perché sono stato benissimo a Sassari - le sue parole - e il fatto di ritrovare mister Gardini per me è già una garanzia perché lo scorso anno ho potuto vedere come lavora. Gli piace il calcio propositivo, giocare palla a terra, il fraseggio, il pressing alto e per me è uno dei tecnici più competenti in circolazione. Il fatto di proseguire la mia carriera nell'isola non può che farmi felice, questa è diventata una seconda casa per me».Giocatore abile nell’impostazione, Lazazzera ha anche una buona propensione al gol: «Mi piace farmi trovare sui calci da fermo e ci provo sempre - osserva - quando va bene è una soddisfazione per un difensore ma l'importante è esserci e rendersi utile per la squadra. Il mio ruolo dietro mi dà tante responsabilità e con la Torres per la seconda volta crescono ancora, tuttavia, dopo tanti anni di calcio, mi sento pronto per questa nuova sfida. Mi aspetto una squadra competitiva e non potrebbe essere diversamente in una piazza così. L'obiettivo è quello di andare più in alto possibile ma sono fiducioso e con la voglia di mettermi subito a disposizione del gruppo».