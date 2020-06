Comune di Sassari. Legge 162: dal 1° luglio al via i piani personalizzati luglio-dicembre

È possibile procedere all'attivazione degli interventi dal I luglio per i piani nuovi e i rinnovi ai sensi della legge 162/98. La decisione della Regione Sardegna riguarda sia i programmi a gestione diretta (il Comune eroga il servizio attraverso le ditte accreditate) sia a gestione indiretta (il beneficiario o la persona incaricata stipula il contratto con gli operatori che erogano il servizio), secondo l'importo del "finanziamento assegnato" calcolato in fase di elaborazione dei progetti personalizzati.



I beneficiari dei piani a gestione diretta saranno contattati dai servizi territoriali per predisporre quanto necessario per dare incarico a una delle ditte accreditate. Quelli a gestione indiretta possono procedere fin dall'immediato con le attività richieste. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati la modulistica, l'avviso integrale e l'informativa.



Considerata la particolare situazione di emergenza determinata dal Covid-19 e la necessità di adottare le misure restrittive previste, è opportuno che i contatti con gli uffici di riferimento avvengano preferibilmente tramite pec, mail e telefono. Gli accessi alle sedi territoriali dovranno essere preventivamente concordati. Sul sito del Comune sono pubblicati i contatti (mail e telefonici) a cui rivolgersi. L'indirizzo pec è protocollo@pec.comune.sassari.it