Sabato a Castelsardo torna la Notte Romantica

il dessert “Pensiero d’amore”: cittadini e ristoratori potranno realizzare la loro personale ricetta e partecipare all'evento Facebook #NOTTEROMANTICA2020 postando la foro e la ricetta del dolce dal loro ideato. I due dessert più belli e creativi saranno premiati e la ricetta migliore sarà eletta come il Pensiero d’Amore della Notte Romantica 2021. Accomunerà tutti i borghi anche il consueto brindisi di mezzanotte, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative. La Città di Castelsardo propone invece di trascorrere un intero week –end d’amore nel borgo per godere delle bellezze del territorio. Una vera e propria "due giorni d’amore" visitando le locali eccellenze, beneficiando della proverbiale accoglienza e gustando la rinomata cucina dei suggestivi e pregiati ristoranti locali. Dal primo pomeriggio di sabato, sarà possibile prenotare tour romantici in Ape Calessino, visite guidate a tema per le vie del borgo e immersioni di coppia al tramonto, nelle acque cristalline del Golfo dell'Asinara. Dalle ore 18.00 si potranno postare, sui social, le suggestive foto del Tramonto dagli scorci più suggestivi del borgo, ascoltando la musica in filodiffusione dalle terrazze del Castello dei Doria. Dalle ore 18.00, nella Piazza Nuova, "Artigiani In Fiera" rallegrerà la piazza con l'esposizione di prodotti artigianali del territorio. Dalle ore 21.00 la fortezza di Doria si colorerà d’amore grazie a giochi di luci , proiezioni laser ed effetti speciali. Durante la permanenza a Castelsardo sarà possibile inviare il proprio messaggio d’ amore su whatsapp al n° 339 1280814 e, dalle 23.00, le frasi più belle verranno proiettate sulle terrazze del castello.

























Torna la Notte Romantica nel borgo dei Doria, sabato 27 Giugno2020. Un’edizione con tante iniziative organizzate in totale sicurezza, secondo le vigenti norme anti Covid. Come vuole la tradizione, nel sabato successivo al Solstizio d’Estate, i borghi aderenti al club del "Borghi più belli d'Italia" festeggiano l’amore e il romanticismo da Nord a Sud dell’Italia. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi saranno illuminati a lume di candela e proporranno iniziative ed eventi, tutti rigorosamente nel rispetto delle regole sul distanziamento e con la massima attenzione ad evitare assembramenti. Due i momenti caratterizzanti e unificanti: