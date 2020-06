Riaperte dal Comune di Sassari le iscrizioni alle Iniziative estive per bambini e ragazzi

Come anticipato nei giorni scorsi dall'assessora alle Attività educative Rosanna Arru, il Comune di Sassari ha deciso di riaprire le iscrizioni al secondo e terzo turno delle “Iniziative Estive 2020”, differenziate per età in due servizi di accoglienza e animazione: “Estate Bambini” e “Estate Ragazzi”. Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 25 ed entro le 12 del 29 giugno e saranno accolte, in ordine cronologico, per i posti ancora disponibili in ciascuna sede. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati l'avviso integrale e il format online per presentare la richiesta. Si tratta di un'occasione importante di socialità e svago per i più giovani, che hanno sofferto particolarmente delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. I programmi permettono loro di giocare con coetanei in assoluta sicurezza e di cimentarsi con attività nuove, divertenti ed educative.



Chi si iscrive per la prima volta dovrà presentare la domanda esclusivamente tramite il portale online; chi ha già inviato l’iscrizione, entro il termine del 13 giugno, ma solo per un turno e desidera aggiungerne un secondo, può spedire richiesta, via mail all’indirizzo iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it, entro le 12 del 29 giugno, indicando l’ulteriore turno, i dati anagrafici di riferimento e allegando la ricevuta del versamento effettuato; stesso iter possono seguire le famiglie che intendono usufruire di tutti e tre i turni, ma per l’ulteriore turno dovranno attendere conferma dal parte dell’ufficio; infine. chi ha già presentato l’iscrizione a due turni e desidera aggiungerne un terzo, può inviare richiesta, alla mail iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it, entro le 12 del 29 giugno, indicando l’ulteriore turno, i dati anagrafici di riferimento e attendere conferma da parte dell’ufficio sulla possibilità di partecipare prima di effettuare il versamento.



Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 079279688, 079279685, 079279691, 079/279674, 079279687 o scrivere a iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it