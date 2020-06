Niente trolley in cabina: da oggi il divieto sui voli

Da oggi, venerdì 26 giugno, su tutti i voli da e per l'Italia sarà vietato il trasporto di trolley in cabina: dovranno essere obbligatoriamente caricati in stiva.

La misura è stata comunicata dall'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, alle compagnie aeree nell'ottica della lotta anti covid-19.

Consentiti bagagli a mano di piccole dimensioni che dovranno essere posizionati obbligatoriamente nello spazio sottostante il sedile davanti al passeggero.

L'idea è quella di cercare di evitare gli assembramenti delle persone che fisiologicamente si formano quando ci si ferma per sistemare il bagaglio nelle cappelliere.