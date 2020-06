Volantinaggio illecito: grandi catene commerciali sanzionate dalla Polizia Locale di Sassari

Ieri la Polizia locale di Sassari ha elevato sanzioni contro chi fa distribuire volantini fuori dai casi ammessi dalla normativa locale. Sono state sanzionate alcune grandi catene commerciali perché proseguono con il volantinaggio in violazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dell'ordinanza sindacale di maggio. Il materiale pubblicitario era stato segnalato nella zona di via Copenaghen, ma i controlli proseguono in tutta la città.



L'Amministrazione comunale ha potenziato i controlli sul degrado ambientale. A breve saranno inasprite le sanzioni per chi viola le norme in materia. Inoltre da alcuni giorni sono attive nel territorio comunale diverse fototrappole: particolarmente efficaci per individuare chi commette queste azioni e altrettanto difficili da individuare a occhio nudo. Sono strumenti mobili, per cui sono spostate frequentemente per coprire tutta la città e l'agro, di elevata qualità, che riprendono con immagini nitide.