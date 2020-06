L'associazione Vigili del fuoco in pensione dona al Comune di Sassari 1500 mascherine

L'associazione Vigili del fuoco in pensione dona al Comune 1500 mascherine



Ieri l'associazione nazionale Vigili del fuoco in quiescenza, sezione di Sassari, nella sala Crispazzu del Comando, ha donato 1500 mascherine al Comune di Sassari. Erano presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione, l'assessora alla Cultura e Attività educative Rosanna Arru e l'assessore ai Servizi sociali Antonello Sassu. Il comandante dei Vigili del fuoco, Luigi Giudice, ha partecipato alla breve ma significativa cerimonia.