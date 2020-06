Anas, aperta al traffico la rotatoria di Codrongianos

Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aperto al traffico questa mattina la nuova rotatoria di Codrongianus, in provincia di Sassari.La realizzazione della rotatoria ed il completamento della viabilità complanare di raccordo con le strade locali consente di migliorare l’interconnessione tra l'abitato di Codrongianus e le statali 729 "Sassari Olbia" e 131 "Carlo Felice" - attraverso rampe di entrata e uscita dalla statale all'altezza del km 193 -, oltre che costituire un collegamento più efficace con la viabilità secondaria.L'opera, del valore complessivo di oltre 850 mila euro, è stata realizzata nei tempi previsti, senza interruzione dei lavori durante il periodo di emergenza sanitaria.