Alghero 4 corsie, la volontà dei sindaci a rafforzare la richiesta al Consiglio dei Ministri

Incontro oggi per la 4 corsie in video collegamento del Sindaco Mario Conoci con il Sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi, la deputata Paola Deiana, con la segreteria del Mit, Anas, con Regione, Provincia di Sassari. La volontà univoca del territorio e della Regione sulla conclusione dell’iter è chiara ed indirizzata ora al Consiglio dei Ministri. Un incontro interlocutorio, quello svoltosi oggi nelle videoconferenza che ha messo insieme i rappresentanti istituzionali coinvolti nella pratica del completamento della strada Alghero Sassari. Ci sarà una espressione formale da parte dei sindaci della rete metropolitana per rafforzare la volontà dell’intero territorio, ribadita anche oggi sia dal Sindaco Mario Conoci che dall’Amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois, con cui si chiede il completamento dell’opera a 4 corsie e la realizzazione della circonvallazione nord, per dotare il territorio di un infrastruttura fondamentale ma anche per mettere fine alla pericolosità di una strada nella quale ogni anno si registrano gravi incidenti e perdite di vite umane. L’informativa al Cipe di ieri rimanda la parola al Consiglio dei Ministri, il quale dovrà decidere di superare i pareri negativi espressi finora e dare il via libera all’opera cosi come richiesto dal territorio. “L’accelerazione di questi giorni aumenta le nostre aspettative – commenta il Sindaco di Alghero Mario Conoci - ma allo tesso tempo dobbiamo vigilare affinché la politica nazionale dia la risposta necessaria al completamento dell’opera”.