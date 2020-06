Sardegna. Mezzo pesante in fiamme sulla 131: la carreggiata è stata riaperta. Traffico regolare

+++AGGIORNAMENTO+++

+++AGGIORNAMENTO+++





La carreggiata è stata riaperta.

Traffico nuovamente regolare





La statale 131 “Carlo Felice” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord verso Sassari a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 11,300, all’altezza di Sestu (CA). Il traffico è temporaneamente indirizzato in uscita al km 10,600 sulla viabilità complanare con successivo rientro in statale al km 12,600.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.