Sassari. Denunciati dalla Polizia locale due giovani sassaresi per tentato furto

Scoperti mentre frugavano nel cofano di un'auto in viale Caprera dopo averlo forzato, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto dalla Polizia locale. È accaduto ieri sera, quando il nucleo investigativo in borghese del Comando ha notato in viale Umberto due giovani che guardavano dentro le auto parcheggiate e cercavano di aprire le portiere. Gli agenti li hanno seguito fino in viale Caprera dove i due giovani, di 29 e 31 anni con diversi precedenti di polizia, si sono avvicinati a una macchina e ne hanno forzato il bagagliaio. A quel punto la squadra è intervenuta, li ha fermati e perquisiti, trovando addosso a uno un coltello a serramanico e nella borsa dell'altro un seghetto, un cacciavite e una pinza: tutti strumenti normalmente utilizzati per lo scasso.

I due, entrambi sassaresi, sono stati denunciati a piede libero. Sono state avviate le indagini per capire se altri furti, sia nelle auto sia nelle case, siano imputabili a loro.

La Polizia locale di Sassari è impegnata sette giorni su sette nel controllo del territorio comunale, per contrastare la microcriminalità e aumentare il senso di sicurezza della cittadinanza. Il numero di pronto intervento a cui chiedere soccorso e inviare segnalazioni è 079274100.