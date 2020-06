Circolo "Audax" Sassari:"Le strade di Sassari sempre meno sicure e sempre più pericolose".

Pubblichiamo la nota inviataci da Pietro Pedoni, del Circolo "Audax" Fratelli d’Italia di Sassari in merito allo stato di criticità relativo ad alcune importanti vie cittadine







"L 'ultimo incidente di alcuni giorni fa sulla Buddi Buddi, strada nella quale ho segnalato nei giorni scorsi, il furto dello specchio parabolico e ancora non ripristinato, è l'ennesima situazione di pericolo per pedoni e automobilisti che si legge ormai di frequente sulle cronache, oltre alle numerose segnalazioni che arrivano al nostro partito. Tra le cause principali, la scarsa manutenzione del manto stradale, la poca illuminazione o la segnaletica in alcuni punti addirittura inesistente.