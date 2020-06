Vertenza latte. Associazione "Più Sardegna": " Gli allevatori di nuovo sul piede di guerra “

Pubblichiamo la nota inviataci dal Presidente Regionale di Più Sardegna, valentina Secci, che chiama all'unità gli allevatori sardi sul "fronte" della "Vertenza latte"





Nuova iniziativa dell'associazione “Più Sardegna” – movimento degli operatori e dei consumatori della filiera agro alimentare della Sardegna, che attraverso il nuovo presidente,Valentina Secci e i dirigenti regionali “Antonello Brodu, Roberto Mulvoni, Davide Zanda, Agostino Denotti, Luciano Ghiani, Giancarlo Pala, Gaia Farro, Roberto Pulina, Alessio Atzeni, Salvatore Vargiu, Alessio Lunesu, Giovanni Brodu, rendono noto di aver trasmesso una segnalazione al Ministro Bellanova, con richiesta di rendere noti i risultati degli accertamenti disposti a carico dei trasformatori caseari industriali della Sardegna nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020, e di successiva segnalazione delle eventuali irregolarità accertate all'Autorità Garante della concorrenza ed il mercato, per l'applicazione delle relative sanzioni, stabilendo l'obbligo di stipula di contratti triennali con prezzo del latte determinato a inizio stagione.

Il lavoro del pastore e dei suoi familiari incide sul costo medio di produzione del latte, determinato da ISMEA in 1,12 €, nella misura del 42% equivalente a 0,60 €. Pretendiamo che questo valore sia stabile nel tempo e che venga determinato come parametro fisso che non possa subire le oscillazioni del mercato dei formaggi. Il nostro lavoro non può costituire una variabile al pari dei mezzi tecnici di produzione. In questo modo si avrebbe la certezza che in futuro che in futuro, il latte ovi-caprino, non possa essere remunerato al di sotto di 1 €.