Allerta meteo: temperature tropicali in Sardegna

Le norme di comportamento da adottare prima e durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web: http:// www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151550.pdf





Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diramato in data odierna, un avviso di condizioni meteo avverse (Prot. n. 20913 del 30.06.2020) avente vigenza dalle ore 11:00 del 01.07.2020 e sino alle ore 19:00 del 01.07.2020, comunica:“A partire già dalla tarda mattinata di domani temperature diffusamente elevate (maggiori di 34°C) su tutti i settori centrali e occidentali dell'isola. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio temperature molto elevate (maggiori di 37°C) su tutti i settori centrali e occidentali, con picchi termici intorno ai 40°C.Sui settori orientali valori termici più contenuti e localmente elevati".I consigli per la popolazione sono quelli di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.