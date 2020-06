Alghero. Il Lido spiaggia attrezzata per l'accesso ai disabili

Nasce al Lido la spiaggia per dedicare prioritariamente all’accesso agile per i disabili. Pubblicata la delibera della Giunta n° 150 del 24 giugno con la quale, su proposta degli Assessorati all'Ambiente, ai servizi Sociali e alle Manutenzioni del Comune di Alghero, si garantisce l’accesso e la sosta a persone con diverse disabilità e la possibilità di effettuazione di attività ludico-ricreative, elioterapia e balneazione.L’area in questione è aperta a tutti i fruitori, ma avrà una speciale dotazione di passerelle che consentirà l'uso prioritario per queste finalità negli spazi limitrofi ad esse.L’area attrezzata non sarà l'unica ad essere dotate di passerelle, nelle intenzioni dell'Amministrazione ci sono infatti altre progettualità di allestimenti analoghi nei quali pianificare anche eventuali servizi aggiuntivi.Altre passerelle d’accesso verranno posizionate a Fertilia e in altri punti del litorale, mentre intanto proseguono, a cura dell’assessorato alle manutenzioni, i lavori di ripristino delle passerelle fisse in legno che dalla pineta di Maria Pia conducono alla spiaggia e per cui in questi giorni si è reso necessario creare degli attraversamenti provvisori.“Dopo anni di disattenzione su questo aspetto della fruibilità dei litorali – chiariscono gli assessori Andrea Montis, Maria Grazia Salaris e Antonello Peru - Alghero inizia a dotarsi di tutti quei servizi minimi ma necessari per una città che vuole rendere fruibili a tutti gli arenili e i servizi”.