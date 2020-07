Il Comune di Sassari ha riaperto le iscrizioni per il trasporto scolastico

Sono riaperti i termini per presentare il modulo di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021.



Le domande possono essere presentate da oggi, 2 luglio, fino al 20.



L'avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione sono subordinati alle disposizioni delle linee guida nazionali sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria che devono essere ancora emanate.



La richiesta dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it o consegnata all’Ufficio Protocollo in Piazza del Comune, 1.



Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 079279678 – 079279683, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.