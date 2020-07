Volotea inaugura le nuove rotte da Alghero per Torino e Napoli

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, inaugurerà domani, sabato 4 luglio, le sue nuove rotte in partenza da Alghero alla volta di Torino e Napoli. Oltre alle due nuove rotte, per la Summer 2020 l’offerta Volotea prevede collegamenti anche alla volta di Genova, Venezia e Verona.Il nuovo volo in partenza da Alghero rientra in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.“Siamo estremamente felici di poter inaugurare due nuove rotte da Alghero alla volta di Torino e Napoli: con l’avvio dei nuovi collegamenti puntiamo a consolidare la nostra offerta domestica presso lo scalo, sostenendo il tessuto economico locale grazie al flusso di viaggiatori incoming desiderosi di trascorrere qualche giorno in Sardegna. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, con l’avvio dei nuovi voli e con la ripartenza dei nostri classici collegamenti, rafforzeremo la connettività della Sardegna, da cui sarà possibile decollare ancora più facilmente alla volta della penisola italiana” - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti.Ad Alghero, l’offerta Volotea prevede collegamenti verso Genova, Napoli (novità 2020), Torino (novità 2020), Venezia e Verona, mentre è già in vendita, per volare nel 2021, il collegamento per Madrid.I voli da e per Alghero sono disponibili e prenotabili sul sito www.volotea.com o nelle agenzie di viaggio.