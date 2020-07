Sassari,pubblicata sul sito del Comune la graduatoria provvisoria per i contributi regionali affitto

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria provvisoria per ottenere i contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione da gennaio ad aprile 2020. Eventuali ricorsi sul punteggio assegnato dovranno essere presentati improrogabilmente entro mercoledì 8 luglio via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it o con posta elettronica non certificata alla mail emergenzeabitative@comune.sassari.it .