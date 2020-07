Novità per l'accesso al laboratorio di analisi dell'AOU Sassari

L’accesso al laboratorio sarà possibile tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11. Per accedere alle prestazioni sarà necessario effettuare una prenotazione. L'utente dovrà inviare le impegnative per posta elettronica, all'indirizzo prenotaesamilab@aousassari.it e indicare anche un proprio numero di telefono cellulare. Eccezionalmente, chi avesse difficoltà ad inviare una richiesta via e-mail può comunque richiedere una prenotazione chiamando la segreteria del laboratorio al numero 079 2061308, dalle 11 alle 13.



Gli utenti oncologici potranno anche indicare la data in cui vorranno avere la prenotazione.



La data e l'ora dell'appuntamento saranno comunicate alla casella di posta elettronica dell'utente. Il messaggio di prenotazione potrà essere presentato all'ingresso per accedere più agevolmente. Nel caso di impegnative “rosa” dovranno essere consegnate in originale. Le richieste contrassegnate come urgenti saranno accettate anche senza prenotazione. Non è richiesta la prenotazione per la consegna dei prelievi di sangue e di campioni biologici eseguiti a domicilio.



Il ritiro dei referti è possibile tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13 agli sportelli 6 e 7, al piano terra. I referti, inoltre, possono essere ritirati anche attraverso il canale delle farmacie private. Con l’attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico, collegandosi via internet al portale fse.sardegnasalute.it e utilizzando la propria tessera sanitaria per l'autenticazione, sarà possibile a breve ritirare i referti on line.