ITI Sassari Living Lab, giovedì l’evento di chiusura dei Tavoli Tematici Partecipativi

Sassari Living Lab, il progetto del Comune di Sassari che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni innovative ai problemi del centro storico attraverso l’adozione di un modello partecipativo, entra nella fase di selezione dei progetti pilota da avviare a sperimentazione.



Il 9 luglio, alle 11 nella sala Langiu del Comando Polizia Municipale in via Carlo Felice 8, si terrà l’evento di chiusura e presentazione dei risultati dei Tavoli tematici partecipativi. Gli incontri, conclusi a giugno, hanno riunito cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, enti di ricerca e pubblica amministrazione per discutere su quattro principali tematiche individuate per la rigenerazione del centro storico della città di Sassari: Innovazione e attività imprenditoriali e artigianali; spazi urbani socialità, viabilità e mobilità; servizi alla persona: spazi di comunità e integrazione; identità e attività culturali.



Durante l’incontro, al quale parteciperà anche l’assessore alle Attività Produttive ed Edilizia privata del Comune di Sassari, Niccolò Lucchi Clemente, sarà inoltre presentato l’avviso pubblico destinato alla selezione dei progetti pilota da avviare a sperimentazione all’interno dei Living Lab.



L’evento di progetto sarà realizzato in presenza, per la prima volta in seguito all’emergenza sanitaria, ma sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta streaming, nella pagina Facebook ITI Sassari Storica.



Nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di organizzazione eventi, per prendere parte all’iniziativa è necessario registrare la propria partecipazione al link http://tiny.cc/5p9qrz. L’accesso alla sala sarà consentito solamente con mascherina correttamente indossata e saranno garantiti 40 posti a sedere, nel rispetto della distanza di sicurezza.



L’evento è promosso nell’ambito del progetto ITI (Interventi Territoriali Integrati) Sassari Storica.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu