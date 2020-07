Presidio ospedaliero di Alghero, la ASSL Sassari impegnata contro la carenza di personale medico

La ASSL Sassari ha richiesto, a livello regionale, la risoluzione immediata della carenza di personale medico in ambito chirurgico esistente presso il Presidio ospedaliero di Alghero attraverso l’utilizzo delle procedure di assegnazione già in essere.



In attesa della conclusione di tali selezioni, nel presidio ospedaliero di Alghero sono garantite tutte le attività chirurgiche connesse all’emergenza.



Al termine delle procedure sarà cura della ASSL Sassari comunicare alla popolazione la riattivazione dell’attività ordinaria.