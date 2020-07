Circolo "Audax" Sassari: "Intervenire subito nelle vie Domenico Millelire e De Martini"

Pubblichiamo la nota del circolo Audax di Fratelli d’ Italia Sassari, che chiede un immediato intervento sulle vie cittadine Domenico Millelire e De Martini







"Buche enormi, cunette con la vegetazione che invade la carreggiata, costituendo pericolosi restringimenti, segnaletica inesistente, scarsissima illuminazione, fermate dell'autobus senza pensiline, immerse nel verde e posizionate in piena curva, con grandi pericoli per pedoni e passeggeri in attesa. Questa è la situazione attuale di Via De Martini, già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, ma anche di numerose richieste di intervento da parte di Fratelli d'Italia Sassari Audax.