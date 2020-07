Venerdì a Sassari Assemblea generale del comitato "Siamo tuttImportanti"

Il comitato comunica che il cortile San Paolo (ingresso via Besta lato Guardia di Finanza) è in ombra e che le sedie saranno messe in modo da rispettare il distanziamento anticovid. È necessario indossare la mascherina.





E' convocata per venerdi 10 luglio dalle 18,30 nel cortile della chiesa di San Paolo a Sassari, l'Assemblea generale politica del Comitato Siamo tuttImportanti.Il tema dei lavori sarà "LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA: PROSPETTIVE PER SASSARI SECONDO IL COMITATO SIAMO TUTTIMPORTANTI A UN ANNO DALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.E' prevista una breve relazione introduttiva di Mariano Brianda e poi si aprirà il dibattito per sentire dai presenti valutazioni sulla situazione attuale e prospettive su come operare per il futuro. Il comitato di prefigge di esaminere insieme come fare politica a Sassari discutendo anche dell'operato della Giunta Campus ad un anno dal suo insediamento.