M5S Li Gioi "Air Italy, pronto un business plan per la nascita di una nuova compagnia"

Riceviamo e inoltriamo le dichiarazioni del consigliere regionale del M5S Roberto Ligioi riguardo la compagnia Air Italy.





“Secondo quanto ho potuto apprendere da fonti assolutamente attendibili, negli ultimi mesi diverse figure professionali altamente qualificate hanno lavorato alla redazione di un business plan dedicato alla nascita di un nuovo vettore aereo. Un progetto d’impresa che, stando alle poche informazioni trapelate sinora, scorre su un doppio binario di intervento, un primo che riguarda le tratte in continuità territoriale e un secondo che valuta l’acquisizione di nuove fette di mercato nazionali e internazionali”.

A darne notizia è il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, che spiega: “Questo progetto sembrerebbe essere pronto per la consegna, chiavi in mano, ad un imprenditore o ad una cordata di imprenditori seri che abbiano a cuore le problematiche dei trasporti che affliggono la Sardegna e che soprattutto sappiano conciliare il rispetto per il diritto alla mobilità dei sardi e il mantenimento dei livelli occupazionali, con un occhio di riguardo alla situazione degli ex dipendenti Air Italy che oggi si trovano in serie difficoltà”.“Quando si parla di imprenditore serio nel settore il primo nome che viene in mente non può essere che quello di sua altezza l’Aga khan. Perché quindi non provare a coinvolgerlo in questo progetto?”“A questo proposito - prosegue il consigliere penstastellato - rivolgo un appello al Governatore Solinas e all’assessore Todde, affinché, sfruttando il Decreto rilancio e lavorando in sinergia, si riesca a cogliere questa opportunità e ad evitare che la vertenza Air Italy finisca nel dimenticatoio. La Regione non sprechi questa grande occasione per il territorio della Gallura e per tutto il Nord Sardegna, le cui ricadute positive sarebbero enormi. Basti pensare allo sviluppo economico che ne deriverebbe, e di cui oggi più che mai la nostra isola sente la necessità”.“Mi rivolgo inoltre a tutti i rappresentanti politici del territorio – conclude Li Gioi – affinché si possa lavorare tutti assieme per restituire un futuro degno alle centinaia di famiglie che vivono nella disperazione”.