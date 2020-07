Il Comune di Sassari avvia le manutenzioni delle aree gioco comunali

Sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree gioco: ieri la ditta si è accantierata nei giardini pubblici di viale Italia, dove è prevista la rimozione dei giochi irrimediabilmente compromessi e non più riparabili. Saranno posizionati un nuovo gioco a torre, un dondolo a quattro posti e ripristinate alcune parti di pavimentazione antitrauma. Gli altri interventi riguardano i giochi del parco di via Montello, l'area della chiesa di Tottubella, e il “percorso vita” nel parco Louis Braille in via Giuseppe di Vittorio.