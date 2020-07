"Torna" l'acqua a Sassari: terminati i lavori negli impianti di potabilizzazione

Si è concluso l’intervento di Enas, Ente acque della Sardegna, lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori avevano completato il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza la sospensione della produzione di acqua potabile per i centri interessati.



Da questa notte i potabilizzatori hanno ripreso a lavorare: questa notte è sono iniziate le attività di riempimento dei serbatoi e delle reti idriche. In gran parte dei centri interessati il servizio è già a pieno regime. In alcune zone della città di Sassari le operazioni stanno richiedendo tempi maggiori rispetto a quelli preventivati. Sono soprattutto le vie a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete. Tutte le squadre di Abbanoa sono mobilitare per eseguire le manovre in rete utili a portare a pieno regime il servizio nel più breve tempo possibile.



Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.