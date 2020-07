MD apre a Sassari con un nuovo store a Predda Niedda

Predda Niedda, in sassarese “pietra nera”, fin dagli anni ’70 centro nevralgico di attività artigianali e commerciali, apre le porte alla “Buona Spesa”: è stato inaugurato oggi, alla presenza del parroco, un nuovo punto vendita MD, che conferma la sua attenzione alla Sardegna, dove salgono a 91 le insegne del Gruppo (di cui 4 nella sola città di Sassari e 16 nella Provincia).



Una strategia, quella di rendere sempre più capillare la propria presenza sull’Isola, che viaggia parallela alla capacità di offrire tutto “il buono del territorio” ad un prezzo concorrenziale, senza sconti sulla qualità e sulla sicurezza. Come da filosofia MD.

Mirto, malloreddus, mostaccioli sono solo alcuni dei quasi 80 prodotti tipici locali disponibili presso gli store isolani, dove il “sapore della Sardegna” è inciso nella linea Lettere dall’Italia®, una selezione delle eccellenze gastronomiche certificate - DOP, DOC e IGP.

Una spiccata sensibilità al territorio, che diventa una “buona notizia” anche per l’occupazione, in particolar modo giovanile: in un momento delicato per il Paese e in particolare per la Regione, duramente colpita dalla flessione del turismo, il nuovo punto vendita ha permesso di assumere 26 persone tra store manager, addetti ai reparti serviti, alle corsie e alle casse, con una età media di 29 anni.



Situato presso la Strada 1 Zona Industriale Predda Niedda, è dotato di 6 casse e 6 corsie di vendita. Il reparto ortofrutta – fiore all’occhiello di MD – accoglie i clienti proponendo prodotti di stagione e di provenienza da agricoltura biologica, mentre l’insieme delle referenze a marchio privato, tra cui linee di prodotti salutistici, bio, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP, è a disposizione dei consumatori più attenti. Lungo tutto il perimetro troviamo i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria. Altrettanto importante l’area dedicata al “no food”, che occupa il 30% dello spazio commerciale, e che offre una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti a prezzi concorrenziali. Lo store MD sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle ore 21 con orario continuato. La clientela avrà a disposizione un ampio parcheggio da 135 posti auto.



L’apertura del punto vendita sassarese è una conferma del percorso di crescita della catena: pur avendo dovuto rallentare, causa Covid, il proprio piano di sviluppo, MD ha continuato anche in questi mesi ad investire nel Paese, ancor più consapevole del ruolo della distribuzione nel garantire alle famiglie italiane sicurezza, qualità e accessibilità ad un bene primario come la spesa alimentare.



Chi è MD S.p.A.

MD S.p.A è il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene 800 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 26 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 16%, occupa oltre 7.500 dipendenti e ha chiuso il 2019 con2,75 Mld di vendite nette, registrando una crescita del 10%.