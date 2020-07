Alghero, denunciate dalla Polizia due persone per furto in abitazione

Prosegue l’attività della Polizia di Stato che ha portato alla denuncia in stato di libertà due persone per furto in abitazione in concorso.I fatti in contestazione afferiscono ad una serie di furti perpetrati ad Alghero nella seconda decade del mese di giugno. Alcuni agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, a seguito di accurate indagini, sono riusciti a risalire all’identità dei due malfattori, un olbiese di 33 anni, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la sua complice 30enne. I due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Sassari, che ha disposto le perquisizioni domiciliari nelle loro abitazioni site ad Alghero, Olbia e Budoni, eseguite con la collaborazione del personale dei Commissariati P.S. di Olbia e di Siniscola.Tali perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare, oltre alla r efurtiva, anche della droga ed ulteriori elementi di riscontro dei delitti commessi ad Alghero. A seguito dell’attività, il Questore di Sassari ha emesso nei confronti del pregiudicato olbiese il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Alghero.