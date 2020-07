Sassari: sgominata dai Carabinieri una banda internazionale dedita allo spaccio di droga

Dalle prime luci dell’alba, circa 300 Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari stanno eseguendo in tutto il territorio nazionale ed in alcuni Stati europei un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sassari su richiesta del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, nei confronti di 39 indagati, 37 nigeriani e 2 italiani, responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Documentato un traffico di decine di kg di droga del tipo “cocaina” ed “eroina” che, giunta al centro storico di Sassari dall’estero e da diverse regioni italiane, raggiungeva tutta l’isola. Decine di perquisizioni in corso.I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari.